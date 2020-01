Odważna decyzja Kingi Dudy. Zaskakujący ruch córki prezydenta

Epidemia koronawirusa. LOT zawiesza połączenia z Chinami

Polskie Linie Lotnicze LOT zawieszają tymczasowo loty do Chin od piątku do 9 lutego br. Decyzja przewoźnika ma związek z komunikatem WHO ws. rozprzestrzeniania się koronawirusa i została skonsultowana z Ministerstwem Zdrowia oraz sztabem...