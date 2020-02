Polska może opuścić UE? Zastanawiający sondaż

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie portalu rp.pl. W badaniu zapytano Polaków, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska może pójść śladami Wielkiej Brytanii i opuści Unię Europejską.

Przecząco na to pytanie odpowiedziało 46 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest jednak 31,3 proc. respondentów, którzy nie wykluczają, że może dojść do polexitu.

Z kolei 22,7 proc. Polaków nie miało zdania w tej sprawie.

– Częściej w pozostanie Polski w Unii Europejskiej wierzą osoby do 24 lat (50 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz średnim (po 47 proc.) oraz badani o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł netto (53%). Tego zdania są też najczęściej ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (54 proc.) – komentuje dla portalu rp.pl Piotr Zimolzak z SW Research.

Brexit stał się faktem

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to konsekwencja referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 r., w którym za takim rozwiązaniem zagłosowało 52 proc. Brytyjczyków. Głosowało wówczas 72,2 proc. uprawnionych. Formalnie Brexit rozpoczął się 29 marca 2017 r. Od poniedziałku Unia Europejska rozpocznie przygotowania do drugiej fazy negocjacji w sprawie przyszłych relacji unijno-brytyjskich.

Brexit to pierwszy przypadek w historii, gdy państwo członkowskie opuszcza Wspólnotę. W efekcie Unia Europejska straciła prawie 5,5 proc. swojej powierzchni, niemal 13 proc. ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15 proc. unijnego PKB.