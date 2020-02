Mocne słowa Kukiza. Dziennikarz: Naprawdę pan tak uważa?

Kukiz ocenił, że pod rządami PiS III RP wraca "na tory PZPR-owskie". – Jest mi zupełnie obojętny z kim ten system w pył obrócę – podkreślił.

Swojego zdziwienia tak ostrą retoryką nie krył dziennikarz prowadzący rozmowę.

– Panie Pawle, naprawdę pan tak uważa, że to co dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest powrót do bolszewickiego systemu? – dopytywał Andrzej Gajcy.

Kukiz w odpowiedzi stwierdził, że jego porównanie było "troszeczkę artystyczne", ale podkreślił, że nie wycofuje się ze swoich słów. – Prawo i Sprawiedliwość mentalnie jest partią bolszewicką. Konstrukcyjnie również – odgórnie kreowana i odgórnie namaszczana. Platforma Obywatelska ma również sznyt bolszewicki, ale nie w takim stopniu – mówił polityk w Onecie.

W dalszej części rozmowy Kukiz przyznał, że miał okazję rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy i te chwile tylko go utwierdziły, że PiS posiada "bolszewicki sznyt". – On jest z PiSu nie do wyrzucenia – stwierdził.

Andrzej Gajcy. zapytał swojego gościa, co by dzisiaj powiedział Kaczyńskiemu ws. zmian w sądownictwie. – Powiedziałbym mu to samo, co cztery lata temu. Dopóki nie wprowadzimy sędziów pokoju, KRS nie będzie, przynajmniej częściowo, wybierany przez obywateli, jeśli Prokurator Generalny nie będzie wybierany przez obywateli, to nic się w sądownictwie nie zmieni – zaznaczył Kukiz.