Zaskakujące informacje o Klichu. "Jego dni w Waszyngtonie są policzone"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz na briefingu prasowym przed wejściem na spotkanie w MSZ, wypowiedział się m.in. w sprawie sporu między prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w sprawie nominacji ambasadorskich.

– Wszyscy wiemy, że kluczową jest tutaj obsada placówki w Waszyngtonie. Jak wiedzieliśmy z pisma ministra Sikorskiego jest on już pogodzony z faktem, że pan Klich nie będzie ambasadorem w Waszyngtonie, wycofuje się z tej propozycji. To dobrze, że się wycofuje – ocenił.

Zdaniem Marcina Przydacza„dni pana Klicha są już policzone w Waszyngtonie”.

– Dobrze by było, gdyby jednak, po pierwsze – znaleźć dobrego, wspólnego kandydata, a po drugie – znaleźć też, usłyszeć uzasadnienie ze strony MSZ, dlaczego dobrzy ambasadorowie, także i Marek Magierowski, zostali bez słowa merytorycznego uzasadnienia zawróceni do kraju – podkreślił prezydencki minister.

Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech. Tym kandydaturom był też przeciwny poprzedni prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim 26 stycznia

Wcześniej Marcin Przydacz poinformował, że spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, szefa MSZ odbędzie się 26 stycznia o godz. 14:00.

Prezydencki minister podkreślił, że w wielu polskich placówkach zagranicznych funkcjonują dyplomaci w randze charge d'affaires, a nie ambasadorów, to „nie jest to sytuacja optymalna”. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie wskazywał, że problem ten „wynika z decyzji pierwotnej ministra Sikorskiego o zawróceniu, o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia”.

