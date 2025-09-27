Klich powinien wrócić do kraju? Polacy zabrali głos

MSZ chce, aby Bogdan Klich objął funkcję ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych. Na to jednak nie zgadza się prezydent. Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że nie zaakceptuje Klicha. Obecnie polityk ten pełni funkcję szefa placówki w Waszyngtonie. Nic nie wskazuje obecnie na to, aby konflikt, który dotyczy nie tylko nominacji Bogdana Klicha, miał się zakończyć.

Klich powinien wrócić do Polski? Są wyniki sondażu

W związku z tą sytuacją, w nowym sondażu sprawdzono, co na ten temat sądzą Polacy. "Czy wobec sprzeciwu prezydenta na mianowanie ambasadorem w USA Bogdana Klicha rząd powinien wskazać innego kandydata na ambasadora?" – takie pytanie postawiono w sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla portalu rp.pl.

Na pytanie odpowiedzi "tak" udzieliło 39,2 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 19,1 proc. respondentów. Aż 41,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Przedstawienie nowego kandydata na ambasadora w USA częściej popierają mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (34 proc.). Ze względu na wiek taka opinia jest najbardziej popularna pośród badanych między 35 a 49 rokiem życia (44 proc.). Zastąpienie Bogdana Klicha inną kandydaturą popiera co druga osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym i nieco niższy odsetek respondentów (46 proc.), których dochód przekracza 7000 zł netto. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, jest to odpowiedź najbardziej popularna wśród respondentów miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (46 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

