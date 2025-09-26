Jest sześciu nowych ambasadorów. Komunikat Kancelarii Prezydenta

Według piątkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta, listy uwierzytelniające złożyli ambasadorowie: Królestwa Arabii Saudyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu, Republiki Federalnej Niemiec, Chińskiej Republiki Ludowej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Łotewskiej.

"Uroczystość odbyła się w Belwederze" – podała KPRP.

Spór prezydenta z MSZ

Tymczasem między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim wciąż trwa spór o nominacje ambasadorskie. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W reakcji na działania Sikorskiego Duda ogłosił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta". Z powodu braku porozumienia z MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów prezydent odmawiał nominacji następców.

Czy Nawrocki porozumie się z Sikorskim i Tuskiem?

Według najnowszych doniesień "Newsweeka", prezydent Karol Nawrocki złożył premierowi Donaldowi Tuskowi ofertę podziału placówek dyplomatycznych na prezydenckie i rządowe. W obsadzeniu tych pierwszych dominującą rolę ma odgrywać Nawrocki.

Ambasador to oficjalny przedstawiciel jednego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej. Reprezentuje interesy swojego kraju i jest głównym kanałem dyplomatycznym między dwoma krajami. Ambasadora mianuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez premiera.

