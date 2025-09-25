Wspólne zdjęcie Nawrockiego i Sikorskiego. Czy to zwiastun zmian?

W ostatnich dniach prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przebywali z wizytą w USA, gdzie uczestniczyli w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek Sikorski udostępnił zdjęcie, na którym widać, jak rozmawia z uśmiechniętym prezydentem.

Ten obrazek może świadczyć o poprawie stosunków między głową państwa a szefem polskiej dyplomacji. Ostatnie tygodnie to w ich relacjach szereg uszczypliwości i nieprzyjemności. Do sprawy Nawrocki odniósł się w czasie konferencji prasowej w Nowym Jorku.

"Nas oczywiście wiele różni". Nawrocki o relacjach z Sikorskim

– Jeśli chodzi o relacje z panem ministrem Sikorskim i o nasze występy (na forum ONZ – red.), chciałbym, żebyście mieli wszyscy państwo przekonanie, że nas oczywiście wiele różni – powiedział prezydent w rozmowie z dziennikarzami.

– W wewnętrznej polityce wiele różni dzisiaj prezydenta Polski i polski rząd, natomiast odpowiedzialność wobec państwa, wspieranie naszych kandydatów na forum ONZ jest polityką państwa polskiego – podkreślił.

– Mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę, swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje – dodał.

Prezydent wraca do Polski. "Skupi się teraz na sprawach krajowych"

Nawrocki po kilkudniowej wizycie w Stanach Zjednoczonych wrócił do Polski, i jak podkreśla minister w jego kancelarii Marcin Przydacz, skupi się teraz na sprawach krajowych.

– Od jutra prezydent będzie koncentrował się na sprawach wewnętrznych, dotyczących i naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, rozwoju gospodarczego i także na sprawach legislacyjnych, bo tych decyzji przed panem prezydentem jeszcze sporo – mówił w środę Przydacz.

Była to druga wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych od czasu objęcia przez niego urzędu prezydenta na początku sierpnia.

