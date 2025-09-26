"Polska to nie żerowisko dla pijaków z SKW!". Mocny wpis Cenckiewicza

"Przed rządem i prezydentem ważne rozmowy dotyczące m.in. nominacji ambasadorskich. Sprawa Cenckiewicza może okazać się przedmiotem targu między dużym a małym pałacem. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się m.in. na nominację ambasadorską dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa" – wskazuje "Rzeczpospolita". "W rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych" – podano. Gazeta podaje, że wkrótce ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Następie prezydent ma rozmawiać z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

– Prof. Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do wszystkich tajemnic państwowych – mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Cenckiewicz: Mam dostęp do tajemnic

Doniesienia te skomentował sam zainteresowany. "Mam nadzieję, że mój ulubiony rzecznik szybko w swoim wyjątkowym i pełnym kultury i znajomości spraw stylu sprostuje ustalenia red. Jacka Nizinkiewicza w 'Rzeczpospolitej'" – wskazał historyk.

Następnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazał, że "nikt z rządu 'przyznawać' mi dostępu do tajemnic nie musi, gdyż przywrócił je sąd wyrokiem z 17 czerwca br.". "Zawsze rząd może wycofać skargę kasacyjną na w/w wyrok, ale wtedy sam przyznałby się do łamania prawa" – zauważa Cenckiewicz i dodaje: "Jak powiedział prezydent Karol Nawrocki, Bogdan Klich nie będzie nigdy ambasadorem RP w Waszyngtonie i 'moja sprawa' choć już rozstrzygnięta przez sąd i przepisy postępowania administracyjnego, nie jest warta takich targów – dla Polski jest ważne by w Waszyngtonie był ambasador RP, który prezydenta USA nie obraża i nie wyzywa, a przez to cieszy się poważną pozycją polityczną".

"Polska to nie targowisko i żerowisko dla pijaków z SKW i FSB z Kadyn, ale świętość i poszanowanie prawa! Dobrego piątku!" – tak zakończył swój wpis.

Czytaj też:

"ABW będzie wyjaśniać". Zdumiewająca zapowiedź Siemoniaka ws. Cenckiewicza