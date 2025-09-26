Rząd pójdzie na układ z prezydentem? Chodzi o Cenckiewicza

"Przed rządem i prezydentem ważne rozmowy dotyczące m.in. nominacji ambasadorskich. Sprawa Cenckiewicza może okazać się przedmiotem targu między dużym a małym pałacem. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się m.in. na nominację ambasadorską dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa" – wskazuje "Rzeczpospolita". "W rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych" – podano.

Gazeta podaje, że wkrótce ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Następie prezydent ma rozmawiać z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. – Prof. Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do wszystkich tajemnic państwowych – mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Niedawno minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w wywiadzie dla Radiowej Jedynki, powiedział, że ABW, jako instytucja odpowiadająca w państwie za ochronę tajemnic, wystąpiła o informacje w sprawie udziału Sławomira Cenckiewicza w zastrzeżonym spotkaniu RBN do pionu informacji niejawnych Kancelarii Prezydenta RP. Dodał, że „ta sprawa będzie wyjaśniana”.

Zdaniem ministra Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych i takich informacji od służb nie otrzymuje.

Poświadczenie bezpieczeństwa Cenckiewicza

31 lipca ubiegłego roku u Sławomira Cenckiewicza zjawiło się dwóch funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przyszli, aby wręczyć mu decyzję o odebraniu poświadczenia dostępu do informacji niejawnych. Historyk opisał całą sytuację w mediach społecznościowych, wskazując, że jest ona bezprecedensowa. Za skandaliczne uznał także zawarcie we wręczonej mu decyzji informacji wrażliwych dotyczących jego zdrowia. Chodzi o fragment wywiadu lekarskiego z 2020 roku.

23 lipca Sławomir Cenckiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał osiem wyroków z 17 czerwca 2025 roku wraz z ich obszernym uzasadnieniem, które liczy 26 stron. Wyroki uchylają "bezprawne decyzje Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz SKW (...) o cofnięciu mi poświadczenia bezpieczeństwa"– podkreślił. KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA w sprawie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa Sławomira Cenckiewicza.

