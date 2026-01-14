Szykuje się przełom w ważnej sprawie? Nawrocki spotka się z Sikorskim

O tym, że spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, szefa MSZ odbędzie się 26 stycznia o godz. 14:00, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydencki minister podkreślił, że w wielu polskich placówkach zagranicznych funkcjonują dyplomaci w randze charge d'affaires, a nie ambasadorów, to „nie jest to sytuacja optymalna”. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie wskazywał, że problem ten „wynika z decyzji pierwotnej ministra Sikorskiego o zawróceniu, o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia”.

Marcin Przydacz zaznaczył, że prezydent Karol Nawrocki „jest gotów do rozmowy, do tego, aby tę sytuację rozwiązać” oraz „będzie oczekiwał pewnych działań” ze strony szefa MSZ.

– W związku z tym zaprosił już na jedno spotkanie, ono się odbyło w Pałacu Prezydenckim, były tam poczynione pewne wstępne rozmowy, wstępne ustalenia – poinformował.

Zdaniem szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pismo szefa MSZ, które po tym spotkaniu finalnie trafiło na biurko prezydenta, nie odpowiadało tym ustaleniom.

– Prezydent wystosował w ostatnim czasie za moją sprawą odpowiedź do pana ministra informując, że tego typu informacje zawarte w piśmie ministra spraw zagranicznych nie są zgodne z ustaleniami, w związku z czym zaprasza pana ministra spraw zagranicznych na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, na dzień 26 stycznia, na godz. 14:00, licząc, że dojdzie tutaj do porozumienia – poinformował Marcin Przydacz.

