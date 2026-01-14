"Układ zamknięty” za PiS

Pamiętam dobrze wystąpienie reżysera, który opowiadał, jak wielkie miał problemy ze zrealizowaniem filmu, opartego na prawdziwych losach biznesmenów, których wspólnie postanowiły wykończyć prokuratura i urząd skarbowy. Wielu osobom bardzo zależało, aby film nie powstał. Politycy poprzedniej władzy twierdzili, że takie rzeczy były możliwe tylko w czasach rządów SLD czy PO, oni tak nie działali.

Będąc kilka dni temu gościem spotkania Rady Przedsiębiorców, organizacji powołanej przez byłego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza, usłyszałem historię z czasów zarządzania prokuraturą przez pana Zbigniewa Ziobrę, brzmiącą jak gotowy scenariusz „Układu zamkniętego 2”.

Uprzedzam zastrzeżenia: to oczywiście relacja jednej strony, podejrzanego. Natomiast relacja bardzo szczegółowa, spójna, w trakcie wystąpienia ilustrowana nawet slajdami, pokazującymi powiązania pomiędzy podmiotami czy pisma Krajowej Administracji Skarbowej, prokuratury oraz sądu. A przede wszystkim – składana publicznie. Faktycznie, w ramach układu kilku firm, dla których przedsiębiorca pracował jako autor projektów dotacyjnych, doszło do przestępstwa.