Afera Collegium Humanum. Zawieszony rektor krakowskiej uczelni

Zawieszenie weszło w życie 8 stycznia 2026 roku i jak podkreśla sam zainteresowany ma charakter wyłącznie formalny i czasowy, wynikający wprost z przepisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", a nie z uznania zasadności zarzutów. Sprawa jest kolejnym krokiem w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum, prowadzonego od 2022 roku. Zarzuty w sprawie usłyszało do tej pory 29 osób i dotyczą 67 czynów.

MBA w trybie eksternistycznym i rzekoma korzyść majątkowa

Postępowanie wobec prof. Klimka dotyczy podejrzenia, że w 2021 roku miał on wręczyć przedstawicielowi Collegium Humanum korzyść majątkową w zamian za możliwość eksternistycznego zdania egzaminu końcowego na studiach podyplomowych MBA.

Jak twierdzi prokuratura, w ten sposób rektor miał uzyskać dyplom, który następnie umożliwił mu objęcie funkcji w radzie nadzorczej spółki Igrzyska Europejskie 2023. Sam zainteresowany zapewnia, że nie traktował dyplomu MBA jako warunku koniecznego, a do rady nadzorczej został powołany przede wszystkim ze względu na pełnioną funkcję rektora uczelni, na której obiektach planowano organizację zawodów.

"Nikomu żadnej korzyści majątkowej nie wręczyłem"

Prof. Klimek stanowczo zaprzecza zarzutom. Wskazuje, że korzyścią majątkową, uznaną przez śledczych, miał być oficjalny przelew na kwotę ok. 10 tys. zł, wykonany z konta AKF na konto Collegium Humanum. Rektor podkreśla, że był to standardowy transfer środków pomiędzy uczelniami, zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. "Zintegrowany program rozwoju AWF w Krakowie". Z jego relacji wynika też, że w sprawie odmówiono mu m.in. konfrontacji z osobą, której miał wręczyć korzyść majątkową, a także zgody na badanie wariografem.

W mailu skierowanym do pracowników, studentów i doktorantów prof. Klimek poinformował, że zawieszenie pełnienia funkcji jest konsekwencją wszczęcia postępowania sądowego. Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem mechanizm ustawowy pozostaje niespójny z konstytucyjną zasadą domniemania niewinności, jednak obecnie musi zostać zastosowany.

We wtorek 13 stycznia na stronie internetowej Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie opublikowano informację potwierdzającą zmiany: p.o. rektora jest prof. Anna Marchewka, a p.o. prorektora ds. nauki – prof. Andrzej Klimek. AKF ma funkcjonować w niezmienionym trybie.

