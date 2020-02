Wściekła Holland pisze do Brytyjczyków: Popełniacie błąd, za który wszyscy zapłacimy

W liście do Brytyjczyków Agnieszka Holland podkreśla, że m.in. proeuropejsko nastawieni Polacy próbowali zachęcić mieszkańców Wielkiej Brytanii do zagłosowania za pozostaniem w Unii Europejskiej, jednak po wyborach parlamentarnych te wysiłki okazały się bezskuteczne. "Kiedy naród brytyjski wybrał niechlujnego narcyza na premiera, którego jedyną ambicją było wskoczenie w niepewność, stało się jasne, że była to tylko iluzja" – napisała w liście.

"Obawiamy się zmian, których nie jesteśmy w stanie przyjąć, a ten strach rodzi agresję, nienawiść i ucieczkę od wolności. Drodzy brytyjscy przyjaciele, naprawdę myślicie, że ocalicie swoje zwyczaje, tradycję oraz dawno utraconą przeszłość, zamykając się w słoiku? Musicie wiedzieć, że to tylko złudzenie" – podkreślała w liście Holland.

"Czy naprawdę wierzycie, że odwrócenie się od kontynentu powstrzyma katastrofę ekologiczną, fale migrantów, sztuczną inteligencję, rewolucję internetową lub aspiracje kobiet? Czy wierzycie, że globalizacja i nieskrępowany kapitalizm, zdominowany przez Chiny lub USA Trumpa, da wam więcej zamożności i suwerenności niż przynależność do wspólnoty Europejczyków, która jest w stanie osiągnąć wszystko przez współpracę?" – dodawała.

Zdaniem polskiej reżyserki wspólnocie europejskiej przyświecają takie wartości jak: wolność, równość, braterstwo, solidarność czy sprawiedliwość i tylko one mogą "uratować ludzkość przed wpadnięciem w otchłań zła".

"Unia Europejska miała nas zaszczepić przeciwko pokusie powrotu do mrocznych czasów, które widzieliśmy w XX wieku. I przez wiele lat to działało. Nie jest wam wstyd, że jesteście pierwszymi, którzy odsuwają się od nadziei?" – komentowała w swoim liście.

Zaznaczyła, że nie może życzyć dobrze Brytyjczykom, ponieważ jest na nich wściekła. "Jestem pewna, że popełniacie błąd, za który wszyscy zapłacimy" – napisała.