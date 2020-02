Wyjątkowa wystawa na Dworcu Centralnym w Warszawie. "Naszym obowiązkiem jest pamiętać"

Dzisiaj w holu Dworca Centralnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy poświęconej niemieckim zbrodniom na ludności Warszawy w latach II wojny światowej, zrealizowanej w ramach projektu "Tablice Pamięci".

– To miejsce kojarzy się warszawiakom jako miejsce rozpoczynania lub kończenia podroży, ale projekt który dzisiaj rozpoczynamy, otwarcie wystawy poświęconej ofiarom cywilnym niemieckich zbrodni w Warszawie, w latach 1939-45, to lekcja historii, którą powinniśmy odrabiać każdego dnia – mówił prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

– Warszawa to serce Polski, która w tym najgorszym okresie przeżyło to wszystko co niesie ze sobą wojna – tłumaczył dalej Mamiński. – Mam nadzieje, że pamięć i historia nie będzie znikać z przestrzeni publicznej. Chciałbym, aby dworce kolejowe były miejscem gdzie będzie miejsce na kulturę, sztukę, pamięć i historię – dodał prezes PKP SA.

W ceremonii udział brał także Wojciech Dąbrowski – prezes PGE Energia Ciepła, spółki, która jest pomysłodawcą i fundatorem ogólnopolskiego projektu „Tablice Pamięci”.

– Ten projekt ma na celu przywrócenie pamięci. Naszym obowiązkiem jest pamiętać i naszym obowiązkiem jest informować młode pokolenia o tym co wydarzyło się podczas II wojny światowej – podkreślał Dąbrowski. – Informować o tej tragedii, która spotkała nasze miasto, tragedii ludności cywilnej, zamordowanej bestialsko przez Niemców – dodał.

Jak podkreślił Dąbrowski, akcja „Tablice Pamięci” ma na celu informowanie o prawdzie. – Nie możemy uciekać od prawdy i dzięki temu działaniu przywracamy pamięć – dodał.

Projekt "Tablice pamięci" pod patronatem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego zainaugurowano w 2018 roku. Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji na temat faktów historycznych poprzez umieszczenie tablic w języku polskim i angielskim w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową.