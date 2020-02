"Co, lepiej, żeby dzieci uczyły się kraść, gwałcić?". Ks. Kostka odpowiada na zarzuty "Wyborczej"

"Niech nie ściemnia. Był pomyłką". Ks. Isakowicz-Zaleski ostro o byłym ambasadorze

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mocnych słowach skomentował fakt ujawnienia przez byłego ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło listu do prezydenta Andrzeja Dudy. To świadczy o tym, iż słusznie go usunięto - ocenił duchowny.