Dotkliwe kary dla pacjentów. Tyle możesz zapłacić za niestawienie się na umówionej wizycie u lekarza

W ostatnim czasie dziennik "Fakt" przywoływał zatrważające dane Narodowego Funduszu Zdrowia, według których tylko w ubiegłym roku z powodu niestawiania się u specjalisty lekarze nie udzielili 17 mln porad. W związku z tym, resort zdrowia szuka rozwiązania, które miałoby zdyscyplinować pacjentów, którzy nie stawiają się na umówione wizyty.

– W minionym roku ok. 20 proc. wizyt u specjalistów nie doszło do skutku. Oznacza to, że 17 mln osób nie przyszło na umówioną wizytę. Rozważamy, co zrobić, żeby ograniczyć liczbę wizyt, które się nie odbywają i nie są w odpowiednim czasie odwoływane – zapowiedział Łukasz Szumowski w rozmowie z portalem Business Insider. – Pamiętajmy, że placówki ponoszą koszty niezrealizowanych wizyt, a pacjenci dłużej czekają w kolejce – dodał.

Jak podaje "Super Express", według różnych źródeł mogą to być kary finansowe od 20 do nawet 100 zł.

Nie wszyscy są jednak entuzjastami wprowadzenia kar finansowych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja uważa, że zrzucanie odpowiedzialności na pacjentów za niewydolność systemu nie jest rozwiązaniem. – Warto pomyśleć o rozwiązaniach po stronie świadczeniodawcy, który przypomni pacjentowi o terminie wizyty – podkreśla.