W dniach 4 - 5 lutego w Jasionce pod Rzeszowem odbywa się XIII Forum Polska – Ukraina. Jego uczestnicy dyskutują o kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. W wydarzeniu wzięła udział m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Jej wypowiedz, która padła podczas panelu „Europa Środkowa i Wschodnia – w poszukiwaniu swojego miejsca na kontynencie” cytuje portal Europejska Prawda.

Posłankę Prawa i Sprawiedliwości zapytano, czy historyczne spory mogą zablokować drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. – Nie łączymy tego – doparła Gosiewska. – Nasze poparcie dla Ukrainy jest bezwarunkowe i nie zależy od naszego dialogu historycznego. Inną kwestią jest to, że istniejące spory historyczne między Ukrainą a Polską są aktywnie wykorzystywane przez Rosję do licznych prowokacji w celu zbicia klina między nas – wyjaśniła.

Europejska Prawda cytuje jeszcze inną wypowiedź wicemarszałek Sejmu. – Polska zawsze i bezwarunkowo wspierała europejską drogę Ukrainy. Tak, jednocześnie podnosimy kwestie historii, ponieważ jest to dla nas ważne i nie ustaniemy, dopóki wszyscy zabici Polacy nie otrzymają godnego pochówku – powiedziała.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2017 roku ówczesny szef polskiej dyplomacji w inny sposób wypowiadał się w kwestii, o której wczoraj mówiła Gosiewska. – Nasz przekaz jest bardzo jasny: z Banderą do Europy nie wejdziecie. Mówimy to i głośno, i cicho. Nie powtórzymy błędów z lat 90., gdy nie domknęliśmy pewnych spraw w relacjach z Niemcami oraz z Litwą – oświadczył Waszczykowski. Słowa szefa MSZ wywołały ostrą reakcję Kijowa. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wówczas do siebie polskiego ambasadora Jana Piekło. W komunikacie napisano, że "z rozczarowaniem" przyjęto słowa Waszczykowskiego.