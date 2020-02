Przepisy ulegną zmianie. Ministerstwo będzie przyznawać "żółte kartki"?

Sandra Skibniewska: Zmiany w prawie budowlanym mają przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. W jaki sposób?

Robert Nowicki (wiceminister rozwoju): Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę wybudowanych mieszkań.

Czyli?

W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 207 tys. mieszkań. To najwyższy wynik od 1980 roku. Chcemy ten trend utrzymać i dalej zwiększać ich liczbę. Dzięki uchwalonym pod koniec stycznia zmianom w prawie budowlanym, które przygotowaliśmy, proces inwestycyjno-budowlany będzie prostszy i szybszy. Prawo budowlane to przede wszystkim zmiany w zakresie uelastycznienia i przyspieszenia tempa realizacji inwestycji.

Co ma pan na myśli?

Zmniejszamy ilość dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę – odchudzamy ją o około 1/3. Dzielimy projekt budowlany na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Przy czym dwa pierwsze projekty będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, a ten ostatni będzie dołączany do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Należy przy tym podkreślić, że projekt techniczny powinien zostać sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych i przekazany kierownikowi budowy. Pozwoli to na skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę. Nowe przepisy określają też terminy, po upływie których nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (5 lat).

Co to da?

Wpłynie to na zwiększenie stabilności decyzji administracyjnych w procesie budowlanym oraz pewności prawnej użytkowników obiektów budowlanych. Nowela wprowadza także procedurę tzw. żółtej kartki, tj. organy nadzoru najpierw będą pouczać w przypadku braku pozwolenia na użytkowanie, a dopiero później karać.

Podobno nowe przepisy w prawie budowlanym mają służyć szybszemu przyłączeniu nowych inwestycji m.in. do sieci elektroenergetycznych. To prawda?

Tak. Przyjęte przez Sejm zmiany w prawie budowlanym będą sprzyjać szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci. Ich przekroczenie spowoduje naliczenie kar dla dostawców. Ustawa wprowadza także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Jak wygląda nowela dotycząca prawa geodezyjnego. W tym zakresie także coś się zmieniło?

Owszem. Do przyspieszenia procesu inwestycyjnego przyczyni się też procedowana nowela prawa geodezyjnego i kartograficznego. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z budową domu, drogi czy linii kolejowej, inwestycje będą szybsze dla wszystkich. Nowelizowane przepisy zmniejszą liczbę procedur dla geodetów, co wpłynie na znaczne ułatwienie ich pracy. Skrócą także - z 60 do 18 dni - terminy na prowadzenie prac geodezyjnych. Jest to postulat i inwestorów, i geodetów, którzy chcą swoje usługi świadczyć szybciej, przy zachowaniu odpowiedniej jakości. Nowe przepisy wprowadzą również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni.

Zmiany w prawie budowlanym nie ominęły escape roomów. To istotne w obliczu wielkiej tragedii do jakiej doszło w 2019 r.w Koszalinie, gdzie budynek nie był przystosowany do prowadzenia takowej działalności. Zginęły wówczas młode osoby, które nie mogły się wydostać z pomieszczenia, w którym doszło do pożaru.

Tragedia ta była niestety przykładem tego, w jaki sposób nie powinno się prowadzić takiej działalności w obiektach nieprzystosowanych. Zaproponowana przez nas zmiana w prawie budowlanym ma poprawić bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, w których zostaje zmieniony dotychczasowy sposób użytkowania. Chodzi szczególnie o miejsca, w których prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których możliwość ewakuacji uczestników może być ograniczona, jak np. escape room-y. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, trzeba będzie dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie to warunek uzyskania zgody na użytkowanie. Mamy prawo jako społeczeństwo czuć się bezpiecznie.

Co pan myśli o programie Mieszkanie Plus? Minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała „nowe otwarcie”. Skoro tak, to oznacza, że stare rozdanie było złe?

Przez ostatnie cztery lata naszym poprzednikom udało się zrobić wiele w zakresie legislacji, uporządkować pewne kwestie, włożyć program na właściwe tory. W resorcie rozwoju dokonaliśmy szczegółowej analizy dotychczasowego funkcjonowania programu Mieszkanie+. Jej wynikiem będą konkretne działania legislacyjne. Obejmą wszystkie filary programu - zarówno ten rynkowy, jak i budownictwo komunalne oraz społeczne. To niewątpliwie duże wyzwanie rozumiane jako działania dla poprawy jakości życia Polaków.

Chcemy rozszerzyć program na kolejne podmioty, dopuścić do realizacji rynek deweloperski, w większym stopniu samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Zaproponujemy też zmiany dotyczące finansowania TBS-ów. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie przedstawimy w najbliższym czasie.