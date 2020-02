Rok temu zmarł Jan Olszewski. Parys: Dał podstawy dla budowy niepodległej Polski

Mija rok od śmierci premiera Jana Olszewskiego. Jak go Pan ocenia?

Jan Parys: Rok temu Polska straciła wyjątkowego człowieka, jakim bez wątpienia był śp. premier Jan Olszewski. Jego rząd miał ogromne znaczenie dla budowania niepodległej i demokratycznej Polski. Po pierwsze – Jan Olszewski był pierwszym premierem, a jego rząd pierwszym gabinetem w powojennej historii Polski, wyłonionym przez Sejm wybrany w demokratycznych wyborach z 1991 roku.

Rządził jednak krótko.

Rządził stosunkowo krótko, jednak można powiedzieć, że odegrał ogromny wpływ na historię Polski. Chodzi tu z jednej strony o rozpoczęcie umocowywania naszego kraju w strukturach zachodnich, ale także – a to jest bardzo istotne – wskazanie pewnego systemu wartości. To wokół premiera Jana Olszewskiego zaczął się kształtować ruch polityczny, mający na celu budowę niepoległej i suwerennej Polski. A także to właśnie premier Jan Olszewski dał podstawy do budowy silnego nurtu niepodległościowego w Polsce. Nurtu przywiązanego do patriotyzmu, tradycji, jednocześnie dbającego o bezpieczeństwo i mocne zakorzenienie Polski w strukturach NATO. Potem ideę premiera Olszewskiego kultywowały kolejne rządy niepodległościowe – Jarosława Kaczyńskiego, potem Beaty Szydło i dziś Mateusza Morawieckiego.

Rzecz charakterystyczna, że chociaż premier miał bardzo mocno określone poglądy polityczne oraz wizje Polski i świata, dziś na jego temat ciepło wypowiadają się ludzie będący po przeciwnej stronie barykady. Osoby o innych przekonaniach dobrze go wspominają?

Oczywiście, premier był człowiekiem zupełnie odmiennym od wielu polityków. Miał można powiedzieć, że niedzisiejszy stosunek do polityki. Podczas gdy wśród wielu polityków modny staje się pogląd, że skoro mamy idee, wartości, trzeba realizować wszelkimi sposobami, Jan Olszewski uważał inaczej. Nie chciał zdobywać władzy za wszelką cenę. Twierdził, że polityce szczytne cele można realizować jedynie godnymi sposobami. I w tym był konsekwentny. Obcy był mu machiawelizm i zasada, że cel uświęca środki. Na tym tle wyróżniał się spośród wielu polskich i europejskich polityków.