Komasa: Nie myślę o Oscarze. Wydaje mi się nierealistyczny

"Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy zostało nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". 92. gala wręczenia nagród odbędzie się 10 lutego.

Jak zaznaczył Komasa w rozmowie z RMF FM, o tym, że nie spodziewał się nominacji do Oscara świadczy chociażby fakt, że na ten czas zarezerwował wycieczkę dla całej rodziny, bo akurat jego dzieci mają w tym terminie ferie zimowe. – Jak to się pojawiło, to oczywiście radość, radość jak w końcu to do mnie doszło, natomiast trzeba było zmienić nasze plany – stwierdził

– Ja szczerze mówiąc, o nim nie myślę. Może dlatego, że on się wydaje taki nierealistyczny i bardziej kojarzy się z jakąś bajką – mówił o nagrodzie.

"Boże Ciało" to historia 20-letniego Daniela, który odsiaduje wyrok w zakładzie poprawczym. Chłopak zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Gdy udaje się na warunkowym zwolnieniu do pracy w zakładzie stolarskim, trafia do miejscowego kościoła, gdzie omyłkowo zostaje wzięty za duchownego. Daniel wykorzystuje okazję i wciela się w wymarzoną nową rolę.

W postać 20-letniego Daniela wcielił się Bartosz Bielenia. W obsadzie znaleźli się również Zdzisław Wardejn, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota.

"Boże Ciało" powalczy o statuetkę z takimi obrazami, jak: "Parasite" Bonga Joon-Ho, "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa, "Ból i blask" Pedro Almodovara oraz "Nędznicy" Ladja Ly.