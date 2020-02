"Był pierwszym premierem wolnej Polski. Wałęsa rzucał mu kłody pod nogi"

Minął rok od śmierci Premiera Jana Olszewskiego. Jak zapamięta Pan tę postać?

Tadeusz M. Płużański: Przede wszystkim zacząłbym od młodości Pana premiera. Bo oczywiście również dziś, w pierwszą rocznicę Jego śmierci, wszyscy wspominają noc teczek, odwołanie w dramatycznych okolicznościach, względnie działania międzynarodowe. Niektórzy pamiętają odważną postawę w procesach politycznych w okresie PRL. Tymczasem to młodość Pana Premiera była tym, co ukształtowało Go na kolejne lata.

Działalność w Armii Krajowej, Powstanie Warszawskie?

Dokładnie tak – Jan Olszewski należał do Zawiszaków, najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego. Działał na Pradze, gdzie wprawdzie walki powstańcze nie trwały zbyt długo, ale samo uczestnictwo w nich, klimat Powstania, miało ogromne znaczenie…

W ostatnią rocznicę wybuchu Powstania za życia Jana Olszewskiego, 1 sierpnia 2018 roku były premier mówił, że dzień ten zaważył na jego życiu.

Również na waszym portalu w dniach około pogrzebu Pana Premiera wspominałem o innym wydarzeniu – kilkanaście miesięcy późniejszym niż Powstanie. W Polsce szalał stalinowski terror. Patriotów więziono i mordowano. Przyjaciel Jana Olszewskiego poszedł do lasu walczyć z komunistycznymi okupantami naszego kraju. I zginął. Późniejszy premier, który na zbrojną walkę w antykomunistycznym powstaniu się nie zdecydował, do końca życia przeżywał śmierć kolegi. I wybrał inny sposób walki. Był ważnym publicystą, który jako jeden z pierwszych w PRL upomniał się o żołnierzy Armii Krajowej. Był obrońcą w procesach politycznych. Miał duży wkład w budowę Solidarności.

No i wreszcie czas rządu – najbardziej dziś kojarzony?

Tak, ale pamięta się jedynie moment ważny, czyli postawienie kwestii lustracji, rozliczeń z PRL i odwołanie rządu w dramatycznych okolicznościach. Bardzo ważna kwestia. Jednak warto też pamiętać o tym, że rząd Jana Olszewskiego był pierwszym wyłonionym przez demokratycznie wybrany Sejm, czyli był pierwszym rządem niepodległej Polski. To także rząd Jana Olszewskiego zaczął realne starania o wejście Polski do NATO. Wreszcie – o czym dziś wielu nie pamięta – toczył ten rząd realną walkę z rosyjskim, czytaj – sowieckim – lobby w Polsce. Była sprawa spółek z Federacji Rosyjskiej, które miały mieć charakter eksterytorialny. Byłyby potwornym zagrożeniem. Olszewski się postawił, dzięki czemu spółki te nie powstały.

Wracając do NATO i Rosji, to jednak wszystkie siły polityczne w Polsce, nawet postkomuniści do Sojuszu chciały wejść?

Wszystkie siły o tym, że chciały wejść do NATO ochoczo dziś mówią. Ale w rzeczywistości w czasie, gdy trzeba były rozmowy te rozpocząć, jedni jak środowisko „Gazety Wyborczej” i Unii Demokratycznej mówili o niedrażnieniu Rosji, inni, jak postkomuniści początkowo byli na nie, a Lech Wałęsa lansował absurdalne pomysły NATO BiS. Jako pierwszy tak jednoznacznie i mocno starania o NATO rozpoczął rząd Olszewskiego. A niektórzy, z Wałęsą na czele wręcz starania tamtego rządu sabotowali. Nie wolno o tym zapomnieć.