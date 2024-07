Smacznego!

Na razie bowiem tylko jeden rząd – właśnie duński – przyjął propozycję przepisów, które zmuszą tamtejszych rolników do płacenia podatku od emisji CO2 w wysokości ok. 100 euro od każdej hodowanej krowy. W celu „zmniejszenia emisji” – rzecz jasna. Wszelako, jak wiadomo, nad narzuceniem podobnego haraczu rolnikom we wszystkich państwach UE, a więc i w Polsce, pełną parą pracuje już Komisja Europejska – niezmordowana w swym dążeniu do zniszczenia Europy, jaką lubimy.