"Bezczelny atak". Mazurek ostro: Obłuda, insynuacje i kłamstwa

Vĕra Jourová udzieliła wywiadu niemieckiemu magazynowi "Der Spiegel", w którym skomentowała polską reformę wymiaru sprawiedliwości. Wiceszefowa Komisji Europejskiej zajmująca się kwestiami praworządności ostrzegała przed "zniszczeniem państwa prawa". – Może już być za późno, by ratować polskie państwo prawa – stwierdziła. – Tak zwana reforma w Polsce dotarła teraz do bardzo niebezpiecznego momentu, bo wydaje się być nieodwracalna. Dotyczy już wszystkich szczebli systemu sprawiedliwości – przekonywała Jourová. Jej zdaniem, wchodząca w życie ustawa dyscyplinująca sędziów nie jest już "celowym zabiegiem wobec pojedynczych czarnych owiec, jaki znają też inni członkowie UE", ale "bombardowaniem całego systemu". – To nie jest reforma, to jest zniszczenie – podkreśliła wiceszefowa KE.



Do słów jakie padły w tym wywiadzie w mocnych słowach odniosła się była rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, obecnie europoseł tej partii beata Mazurek. Wypowiedź Jourovej określiła jako "kolejny bezczelny atak KE na suwerenność Polski".

"Jourova podczas wizyty w Polsce stwierdziła, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą państw członkowskich UE. Obłuda, insynuacje i kłamstwa tak można podsumować jej wywiad. Znamienne, że w niemieckim medium" – skwitowała.