Tusk zabiera głos ws. pieniędzy dla mediów publicznych

W czwartek wieczorem Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

Wcześniej politycy Koalicji Obywatelskiej apelowali do PiS, by tych 2 mld zł nie przeznaczać na media publiczne, lecz na onkologię i walkę z rakiem. Były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk opublikował na Twitterze wpis nawiązujący do tego postulatu.

"To bardzo subtelna różnica: opozycja chce przeznaczyć dwa miliardy na onkologię, a PiS na nowotwór" – napisał polityk. Tweet Tuska podało dalej ponad 2,5 tysiąca użytkowników, a polubiło go ponad 11 tysięcy.

Nowela ustawy o radiofonii i telewizji trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.