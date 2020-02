"Nie możecie głosować na zwolenników kompromisu aborcyjnego". Mocny apel Abby Johnson do Polaków

Johnson przebywa w Polsce z kilkudniową wizytą. W sobotę zabrała głos podczas konferencji w parlamencie. Proliferka przedstawiła świadectwo swojego życia. Nie zabrakło mocnych słów skierowanych do Polaków.

– Macie w ustawie o aborcji trzy wyjątki, które nie mogą być zaakceptowane. Aborcje na dzieciach podejrzanych o chorobę są wykonywane późno, gdy dziecko jest już duże, a procedury są dla niego strasznie bolesne. Nie myślcie, że jeśli macie lepszą ustawę niż inne państwa, jesteście w dobrej sytuacji – mówiła Abby Johnson.

– W Polsce jest projekt podpisany przez milion ludzi, którzy chcą skończyć z eugeniką. Z eugeniką! Czy w ogóle słyszycie to słowo? Eugenika dała początek holokaustowi! Wydajcie głos i wymagajcie od posłów, żeby te ustawę uchwalili – apelowała do Polaków, nawiązując do obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję".

– Większość aborcji w Polsce odbywa się nie w przypadku dzieci, które nie są w stanie przeżyć poza łonem matki; większość aborcji w Polsce przeprowadzanych jest na dzieciach, które mają zespół Downa albo inne schorzenia czy niepełnosprawności, które nie zagrażają jego życiu, a jednocześnie te dzieci właśnie są zabijane. Każde dziecko, bez względu na niepełnosprawność, nie zasługuje na śmierć. Natomiast prawo, które istnieje w Polsce, nie jest do końca przestrzegane – mówiła Abby Johnson.

– W nadchodzących wyborach nie możecie głosować na zwolenników kompromisu aborcyjnego. Musicie zagłosować na kandydatów, którzy opowiadają się za ochroną życia poczętego bez żadnych wyjątków – apelowała Amerykanka.

