Niefortunne zdjęcie ze spotkania z Kidawą. "Trzeba było wynająć mniejsze pomieszczenie"

W sobotę wicemarszałek Sejmu odwiedziła Podkarpacie. Z wyborcami spotykała się w Krośnie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. Jej zdaniem, "poziom zaufania w Polsce jest bliski zeru" i musimy "spróbować krok po kroku budować to zaufanie". – Musimy zacząć od siebie. Politycy muszą zacząć szanować swoich konkurentów politycznych i nie mówić, że to są wrogowie, bo to nie są wrogowie. To są przeciwnicy polityczni, konkurenci. Różnimy się, mamy inne zdanie, ale to, że ktoś ma inne zdanie, to nie znaczy, że nie należy go szanować – mówiła kandydatka.

W trakcie spotkania z mieszkańcami Sanoka Kidawa-Błońska zaznaczyła także, że "prezydent naszego kraju nie tylko ma słuchać i szanować, ale musi czuć, że reprezentuje każdego Polaka".

Posłanka PO Monika Wielkichowska zamieściła na Twitterze zdjęcia ze spotkania w Krośnie. "Nie zmieścili się w sali. Ale zostali. Trwa spotkanie @M_K_Blonska z mieszkańcami Krosna na Podkarpaciu" – tak opisała fotografię. Nie trzeba jednak wpatrywać się mocno, aby zauważyć, że sala choć pełna, to jest bardzo niewielka. A to oznacza, że spotkania z Kidawą-Błońską nie przyciągają tłumów.

Celny komentarz do całej sytuacji zamieścił prof. Stanisław Żerko.