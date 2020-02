"Nie ukrywam tego". Prof. Zoll o tym, kogo należy rozliczyć

W rozmowie z serwisem Interia były prezes Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do sytuacji w kraju w kontekście przeprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy wymiaru sprawiedliwości. Na pytanie dziennikarza, czy to już jest dyktatura, prof. Zoll odpowiada bez wahania: "Tak, to jest dyktatura". Dlatego, że władza jest w zasadzie w rękach jednej osoby. Wszystkie organy państwa - z wyjątkiem tej resztki, która nie została jeszcze opanowana - działają wyraźnie pod dyktando jednego polityka. Nawet jeśli nie ma on formalnego umocowania jako ten, który decyduje, co się dzieje w kraju, to faktycznie takie umocowanie ma – wyjaśnia.

Przypominając wcześniejszą wypowiedź prof. Zolla, w której ten podkreślił: "Jeżeli obecna opozycja dojdzie kiedyś do władzy i zacznie rozliczać obecne rządy, to będzie to jej największy błąd. Niech tego nie robi. Zacznijmy wreszcie budować wspólną Polskę", dziennikarz pyta: "Ładnie brzmi, ale to chyba jednak pobożne życzenie?". W odpowiedzi były prezes TK ocenia, iż uważa odwet za "nagłupszą rzecz, jaka może się przydarzyć". Podkreśla, iż należy rozliczyć tylko kilka osób, które "w sposób najbardziej drastyczny zaszkodziły Polsce".

Kogo zatem? – Nie ukrywam tego. Na pewno prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W grę wchodzi też prezydent, minister sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych... – odpowiada pofesor. Zastrzega przy tym: "Ale absolutnie jestem daleki od generalizowania, że kto w PiS-ie, ten jest zły. Nie. Jak ktoś jest mądry, kompetentny i nie ma na sumieniu świństw, nie powinien być surowy oceniany".