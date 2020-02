Lichocka niemile widziana na konwencji prezydenta? Posłanka tłumaczy swoją nieobecność

Lichockiej zabrakło na konwencji prezydenta przez jej kontrowersyjne zachowanie w Sejmie? Taką narrację przedstawiała część mediów. Zdaniem niektórych komentatorów i dziennikarzy, posłanka przez swój gest w stronę opozycji miała też stracić szansę na funkcję w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy.

W sobotniej konwencji inaugurującej kampanię prezydenta uczestniczyło wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. – Proszę was bardzo, abyście podchodzili z szacunkiem nawet do tych, którzy nie są dla nas mili. Tylko w ten sposób będziemy w stanie budować wspólnotę – zaapelował w swoim wystąpieniu Andrzej Duda. Niektórzy odebrali te słowa jako nawiązanie do gestu Lichockiej.

W rozmowie z Wirtualną Polską posłanka PiS odniosła się do medialnych spekulacji i wytłumaczyła swoją nieobecność. – Nie przyszłam [na konwencję - red.], by już nie komentować tego, co się stało, by nie odpowiadać na pytania. Nie mam już nic do powiedzenia w tej sprawie. Proszę mnie nie pytać – stwierdziła Lichocka. Dalej zaprzeczyła, by ktoś prosił ją o to, aby nie przychodziła. – Sama tak zdecydowałam, by już o tym nie rozmawiać – podkreśliła parlamentarzystka.