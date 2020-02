12-latka zginęła na basenie. Prokuratura prowadzi śledztwo

Jak podkreślił prokurator, na miejscu przeprowadzono eksperyment procesowy, aby sprawdzić zabezpieczenia urządzeń basenowych, przesłuchano także świadków. Eksperyment nie wykazał nieprawidłowości. Zapowiedział także, że będzie wykonana sekcja zwłok dziewczynki.

W środę wieczorem na basenie w Łomnicy niedaleko Jeleniej Góry doszło do dramatycznej sytuacji. 12-letnia dziewczynka straciła przytomność i zaczęła tonąć. Nieprzytomne dziecko zostało wyciągnięte z wody przez ratownika i świadków zdarzenia. Jak informowała wówczas policja, do czasu przyjazdu karetki dziewczynka była reanimowana. W stanie krytycznym trafiła do wrocławskiego szpitala. Niestety nie udało się jej uratować.

10-latka przebywała na basenie pod opieką mamy, z którą przyjechała na ferie z powiatu otwockiego.