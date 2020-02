Sprawa porwania 10-letniego Ibrahima. Interweniuje polski minister

Policja poszukuje chłopca uprowadzonego przez obywatela Maroko. Jak podkreślono w komunikacie, mężczyzna może być niebezpieczny. – Rozmawiałam z synem, on jest bardzo spokojny. Prawdopodobnie ojciec podał mu środki uspokajające. Wiedziałam od początku, że on kieruje się do granicy niemieckiej – twierdzi matka dziecka.

Zaginiony to 10-letni Ibrahim. Chłopiec ma 150 cm wzrostu, włosy i oczy brązowe. W chwili uprowadzenia miał na sobie pomarańczową kurtke, białą bluzę z Kaczorem Donaldem, jeansy oraz czarne buty. Jak czytamy w komunikacie policji, Ibrahim ostatni raz był widziany w Gdyni. "Uprowadzony przez obywatela Maroko - osoba niebezpieczna!" – podkreślono w komunikacie.

Kto złamał prawo?

Wczoraj wieczorem portal polsatnews.pl podał jednak, że z informacji prokuratury w Antwerpii wynika, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał bowiem wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce.

Jak podaje dzisiaj TVN24, belgijski sąd przyznał prawa rodzicielskie zarówno matce jak i ojcu dziecka Głównym miejscem zamieszkania dziecka ma jednak być dom ojca w Belgii.

Dzisiaj rano w sprawie zainterweniował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. – We wtorek rano wysłałem pismo do ministra sprawiedliwości Belgii z prośbą o pomoc dotyczącą ustalenia stanu prawnego 10-letniego Ibrahima – poinformował polityk Polską Agencję Prasową.