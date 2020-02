Aktorka pozwała Warszawę za smog. Wygrała 10 tys. złotych

Sąd uznał, że działania podejmowane przez polski rząd nie doprowadziły do polepszenia jakości powietrza, co narusza dobra osobiste Katarzyny Ankudowicz.

Aktorka zapowiedziała, że zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczy na Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

"Wybrałam ten cel charytatywny, ponieważ zanieczyszczenie powietrza wpływa w ogromnym stopniu na rozwój nowotworów. Udowodniony naukowo jest wpływ szkodliwego benzo(a)pirenu i tlenków azotu na powstawanie chorób nowotworowych" – napisała na Facebooku.

Ankudowicz podkreśla, że to w Polsce jest 35 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy."Akcja #pozywamsmog to społeczny nacisk na rządzących w ministerstwach i gminach, to żądanie prawdziwych zmian, to jasny sygnał, że nie chcemy chorować i przedwcześnie umierać, nie chcemy, by chorowały i umierały nasze dzieci czy dziadkowie, nie chcemy płacić potwornych rachunków za leczenie nowotworów obywateli...Chcemy za to, żeby zarządzano naszymi składkami, podatkami tak, żeby usuwać PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAKA!" – napisała.