Cimoszewicz: Dekarbonizacja to szansa

Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania polityki neutralności klimatycznej już w 2050 r. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie. – Polska ma czas na zastanowienie się, czy chce przystąpić do polityki klimatycznej, nie została z niczego zwolniona. Mamy czas do czerwca przyszłego roku. To dla nas czas na zastanowienie się nad swoim zachowaniem. Jeśli nie skorzystamy, nie będzie dla nas dostępne ogromne finansowe wsparcie wysokości 100 mld euro. Polska może stracić dostęp do tych pieniędzy – skomentował Cimoszewicz.

Zdaniem byłego premier 2050 rok to nie jest data "szybkiego" odejścia od węgla i w przypadku Polski jest to możliwe. Nikt nie mówi, że w 2050 roku nie moglibyśmy go w ogóle stosować. Chodzi o to, abyśmy przyspieszyli proces odejścia od węgla. Dekarbonizacja może być szansą dla Polski, utworzą się nowe miejsca pracy, nowe gałęzi przemysły – mówi polityk.

– Niektórzy ludzie nadal wierzą, że Ziemia jest płaska, a szczepionki są szkodliwe. To jest ten typ irracjonalnego myślenia –powiedział eurodeputowany.