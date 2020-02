Szokujący wpis Lecha Wałęsy. "Nie podoba się to WON"

Wałęsa opublikował w czwartek na swoim profilu na Facebooku wpis zatytułowany: "Do działaczy Europejskich struktur". Były prezydent podkreśla swoje zasługi w walce o "demokratyczną Europę" i jednocześnie wyznaje, że czuje się zawiedziony.

"Ludzie którzy dzięki temu zwycięstwu dostali się do możliwości budowania nowej Europy, nie nadążają do koniecznych rozwiązań. Nie można tolerować burzenia tej budowy Węgrom czy Polsce. Nie podoba im się taka Europa to WON. Nie podoba im się Unia no to WON ze struktur. Niech budują swoje pomysły, za swoje pieniądze" – pisze Wałęsa.

Dalej przekonuje, że nie można pozwolić, aby "wrogowie tej koncepcji Europy byli w strukturach Europejskich jako 5 kolumna". Wałęsa domaga się też jasnych, zdecydowanych działań.

"Trzeba w strukturach organizacji Europejskich doprowadzić do czytelnej równowagi praw z obowiązkami, wolności z odpowiedzialnością i o to proszę. To jest możliwe i to jest konieczne by nie pozwolić na zniszczenie wielkiego zwycięstwa Solidarności pod moim przewodem" – zapowiada.