Ujawniono budżet podkomisji smoleńskiej

Do Andrzeja Dudy podszedł mężczyzna ze łzami w oczach. Poruszająca scena

Internet obiega poruszający film ze spotkania Andrzeja Dudy z wyborcami. Kamery zarejestrowały, jak do prezydenta podszedł mężczyzna, aby mu podziękować za program 500 plus. Na nagraniu widać, że ma on łzy w oczach.