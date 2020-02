Prezydent: Sam popełniam błędy, ale stać mnie na to, żeby powiedzieć "przepraszam"

Dzień po zaprezentowaniu składu swojego sztabu wyborczego, ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda rozpoczął objazd po kraju. DudaBus dotarł dziś m.in. do województwa wielkopolskiego. Prezydent odwiedził Turek, gdzie podczas spotkania z mieszkańcami tego miasta zaapelował o kulturalną i merytoryczną kampanię wyborczą.

– Chciałbym, żeby było w Polsce więcej spokoju. Chciałbym, żeby więcej spokoju było także w polskiej polityce. Dlatego za każdym razem proszę o ten spokój. A jak sam popełniam błąd czasem, bo przecież błąd może się zdarzyć każdemu, to przecież słyszeliście już państwo, że stać mnie na to, żeby powiedzieć "przepraszam", jeżeli coś powiem, coś mi się wyrwie – mówił Andrzej Duda.

Prosił, aby politycy w swojej działalności nie ranili, nie obrażali innych ludzi, nie gorszyli. – Bo to także pokazuje jaka jest jakość państwa – wskazał. I zaapelował, aby debata publiczna odbywała się z zachowaniem klasy. – Chciałbym, aby ta klasa była zachowana. Dla państwa. O to apelowałem, apeluję i będę apelował. Bo też uważam, że taka jest rola prezydenta, że po prostu powinien apelować o to, co jest dla ludzi ważne – podkreślił Duda.