Oburzający wpis Kidawy-Błońskiej. "Poziom dresa"

Późnym wieczorem na twitterowym profilu kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej opublikowano wpis nawiązujący do przypadającego dzisiaj Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Trudno było podejrzewać, że taki temat stanie się dla wicemarszałek Sejmu powodem do zaatakowania swoich przeciwników politycznych. A jednak...

"Dzień Walki z Depresją staje się dziś wielkim wyrzutem sumienia dla rządzących. Liczba samobójstw rośnie. Zwłaszcza problemy młodych osób wciąż nie są wystarczająco zauważane. Trzeba zadbać o wsparcie psychologiczne w szkołach. To pilne zadanie" – napisała Kidawa-Błońska.

Jej wpis w mocnych słowach skomentował dziennikarz "Do Rzeczy". "JPRD pani @M_K_Blonska wykorzystuje Dzień Walki z Depresją i problemy, niekiedy bardzo osobiste zmartwienia wielu fantastycznych, wartościowych ludzi, by uderzyć w rzad, do walki politycznej" – napisał Wojciech Wybranowski. "Nie wiem kto prowadzi profil kandydatki, ale to poziom dresa w kreszu" – dodał dziennikarz.