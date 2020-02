RMF24: Marian Banaś zgodził się na wejście agentów CBA do jego gabinetu

Początkowo prezes NIK nie wpuścił agentów do swojego biura. Jak uzasadniał, działania funkcjonariuszy naruszają tajemnicę kontrolerską i przysługujący mu immunitet. Agenci CBA przyjęli te argumenty do wiadomości i zrezygnowali z przeszukań. Gdy jednak Banaś opuścił siedzibę Izby, funkcjonariusze ponownie podjęli próbę wejścia do jego gabinetu.

– Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy w mediach, nie tylko polskich, ale też światowych, widzielibyśmy sytuację, gdzie agencji CBA wyłamują drzwi do gabinetu prezesa. Ostatecznie wyraził zgodę mając świadomość tego, jakie może to mieć konsekwencje wizerunkowe dla naszego kraju – powiedział RMF FM pełnomocnik Banasia Marek Małecki. Jak dodał, zażalenie na działania śledczych i CBA jest już gotowe. W opinii prawnika, agenci naruszyli immunitet przysługujący szefowi NIK oraz tajemnicę kontrolerską. Osobne zażalenie złożyć ma także Najwyższa Izba Kontroli.

Przypomnijmy, że do ofensywa CBA i prokuratury przeciwko Marianowi Banasiowi rozpoczęła się w środę. Rano tego dnia, agenci przeszukali nie tylko mieszkania szefa NIK w Warszawie i Krakowie, ale także 20 lokali należących do niego i jego rodziny. Kilka godzin później funkcjonariusze weszli do gmachu Izby i próbowali dostać się do gabinetu prezesa. Tego samego dnia NIK wszczęła kontrolę w Prokuraturze Krajowej.

Działania CBA miały związek z niejasnościami w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia.