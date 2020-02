Szumowski zapowiada: Od wtorku nowe procedury na lotniskach

– Od jutra na lotniskach wchodzi pomiar temperatury podróżnych wracających z północnych Włoch i Chin – zapowiedział w poniedziałek minister.

– Otrzymałem wiadomość, że mamy wyniki pacjenta, który był wczoraj hospitalizowany. Czas reakcji wyniósł 24 godziny. Uruchamiamy kolejne sześć laboratoriów do dwóch, które funkcjonują, a przypominam, że nie mamy w Polsce jeszcze koronawirusa – powiedział minister zdrowia odnosząc się do wypowiedzi Bartosza Arłukowicza. Europoseł i szef sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pytał w programie "Gość Wydarzeń", czy Polska jest w stanie w ciągu doby zbadać próbkę od pacjenta z podejrzeniem koronawirusa.

– Wszystkie 79 oddziałów zakaźnych pracuje w trybie nadzwyczajnej gotowości. Wszyscy pacjenci z Chin a w tej chwili również z północnych regionów Włoch są i będą przyjmowani bez skierowania, jeżeli mieli kontakt z chorym i mają objawy – zapowiedział szef resortu zdrowia na antenie Polsat News.

Łukasz Szumowski odniósł się także do działań praktycznych. – Maski nie powinno się nosić, jeśli nie jesteśmy chorzy. Takie jest stanowisko ekspertów i my się do niego dostosowujemy. Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) jest wyposażona we wszystkie środki ochrony osobistej i leki na wypadek jakiejkolwiek epidemii. Apteki nie służą, by sprzedawać maski na wypadek epidemii, od tego jest ARM. Noszenie w tej chwili maski, jeżeli nie ma smogu, jest niezdrowe – powiedział minister.

– Pamiętajmy, że ten wirus zbiera podobne żniwo jak grypa, na którą zmarła pewne grupa osób. Wiemy, że od 3-4 tygodni jest w Niemczech koronawirus i nie rozprzestrzenił się tak bardzo. Dlatego, że jest to nowy wirus, nie możemy go bagatelizować. Wirus się pojawi w Polsce prędzej czy później. Jesteśmy przygotowali na hospitalizacje, izolację i objecie opieką – uspokaja szef resortu zdrowia.