Polityk PiS: To nie rząd wynalazł koronawirusa

Pragnę zdementować – wbrew temu, co głosi opozycja, to nie rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył koronawirusa. To nie rząd PiS go rozprzestrzenia. Rząd robi za to wszystko, by ochronić Polaków – mówi portalowi DoRzeczy.pl Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, poseł PiS.

Są nowe informacje o koronawirusie. Dotarł do Europy, we Włoszech panika. Z kolei w Polsce opozycja krytykuje rząd: albo za straszenie Polaków, albo przeciwnie, za brak reakcji. Bolesław Piecha: Pragnę w imieniu rządu i partii rządzącej zdementować pewną informację. Otóż to nie rząd stworzył koronawirusa. I to nie rząd, ani nie Prawo i Sprawiedliwość rozprzestrzenia go po Europie. Wirus pojawił się w Chinach, stamtąd rozprzestrzenił po świecie. Natomiast rząd faktycznie zapewnia że robi wszystko, by przeciwdziałać epidemii, by skutecznie chronić Polaków w sytuacji, gdyby wirus dotarł do Polski. Jednak obawy są wielkie, gdzieniegdzie już na granicy paniki. Tak, i ta panika nie jest zjawiskiem dobrym. Należy do informacji o wirusie podchodzić z należytym spokojem. Słuchać komunikatów, uważać muszą przede wszystkim grupy ryzyka. Dbać o higienę. No właśnie – na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego są komunikaty o środkach ostrożności. Ale też rozmaite dane dotyczące koronawirusa, także o jego śmiertelności. I wygląda na to, że największa jest u osób powyżej 80. roku życia – wynosi 15 proc. A wśród dzieci od 0-10 lat nie zmarło ani jedno. Widocznie młode organizmy są lepiej przygotowane na zwalczenie koronawirusa. Pamiętać zresztą należy, że noworodki karmione mlekiem, jak również dzieci dziesięcioletnie nie były specjalnie zagrożone, najgorzej miały dzieci w tym okresie krytycznym, po odstawieniu mleka matki, wczesnym okresie przedszkolnym. A jeśli chodzi o pozostałe grupy ryzyka to oczywiście osoby cierpiące na rozmaite schorzenia, również leczone różnymi lekarstwami. Siłą rzeczy osoby po osiemdziesiątce mają tych schorzeń więcej. Również w przypadku grypy sezonowej śmiertelność w tej grupie jest większa. I każda grypa, także sezonowa, potrafi zabić. Czyli wirus jest w gruncie rzeczy nie tak groźny, jak go malują? Jest groźny, choćby dlatego, że zabija, rozprzestrzenia się szybko. Natomiast nie jest to wirus tak zjadliwy, jak się obawiano. Ale jest niebezpieczny, także dlatego, że jest nowy. Ale nie należy ulegać panice.