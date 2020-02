Bohaterka przez duże B

Czarę goryczy przelał materiał „Wiadomości”, poświęcony wyczynom Kingi Rusin na przyjęciu po gali oscarowej. W materiale pojawił się także wątek Filipa Chajzera, co wzburzyło jego partnerkę i pomogło jej podjąć decyzję. Napisała, że to uderzanie w jej rodzinę i nie może tego akceptować. Doczytaliśmy, że pani Walczak przyszła do pracy w TVP w czerwcu 2019 r. Okazuje się, że przyszła głównie po to, by po pół roku z przytupem z niej odejść. W tych ponurych czasach wielkiego reżimu PiS takich bohaterów nam właśnie trzeba!