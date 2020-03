Wojciechowska o koronawirusie: Większym zagrożeniem są nowotwory

Wirus zbiera śmiertelne żniwo we Włoszech. Według najnowszych danych Obrony Cywilnej spośród ponad 1100 przypadków koronawirusa w całych Włoszech, 552 stwierdzono w Lombardii. Zmarły tam 23 osoby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju to 29 osób.

Koronawirus został już potwierdzony w sąsiadujących z Polską Czechach. O trzech potwierdzonych przypadkach poinformował w niedzielę minister zdrowia Adam Vojtiech. To pierwsze zakażenia groźnym Covid-19 w tym kraju. Wszyscy zainfekowani przyjechali z Włoch.

Polskie służby i rząd apelują o zachowanie spokoju i nie popadanie w panikę. W podobnym tonie wypowiedziała się podróżniczka Martyna Wojciechowska. – Jak wiemy, o onkologii było ostatnio głośno, więc ja mam jednak takie spostrzeżenie, żebyśmy się skupili na tych wyzwaniach, z którymi mamy teraz do czynienia. To nie znaczy, że nie mamy się przygotować na koronawirusa, bo to jest oczywiście konieczne, ale myślę, że jest jeszcze parę innych poważnych wyzwań – stwierdziła w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.