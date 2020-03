Rząd ukrywa koronawirusa? "Chcę postawić jeszcze dalej idący zarzut"

– Ktoś ukrywa informacje o wyniku testów koronawirusa, tak to prawdziwy zarzut, on się potwierdził. Ukrywanie takich informacji przez kilka dni jest nieodpowiedzialne. Chcę postawić jeszcze dalej idący zarzut, fakt, że rząd tak szuka koronawirusa tak, żeby go nie znaleźć, jest najcięższym oskarżeniem. Pan Minister Szumowski przyciśnięty do ściany naszymi żądaniami ujawnienia prawdy mówi że przebadano 29 testów w ciągu ostatniej doby i żaden nie pokazał koroanwirusa. 29 testów? Widzimy, że jest ograniczony dostęp do testów. Dlaczego tych testów nie ma w każdym szpitalu? – mówi rzecznik PO w Radiu Plus.

PO poprze projekt PiS?

W niedzielę wieczorem na stronie Sejmu opublikowano projekt ustawy dot. „zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem". Dokument opisuje "zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej”.

Gość Sedna Sprawy pytany czy Platforma poprze projekt ustawy mający umożliwić skuteczną walkę z koronawirusem mówi. – Oczywiście poprzemy wszystkie rozwiązania, które służą przygotowaniu służb do walki z koronawiruesem. Ten projekt skierowany jest o miesiąc za późno. Prawdą jest, że w Europie koronawirus jest od miesiąca. Kiedy wtedy w Europie powstawały sztaby kryzysowe Prezydent Duda i Minister Szumowski byli na nartach. Administracja rządowa zmarnowała miesiąc – mówił Grabiec.