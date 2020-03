Dziennikarz TVP odpowiada Lubnauer: Moja mama wychowała czwórkę dzieci....

Nie jest rozsądne to, że kobieta wychowująca dzieci chce zostać w domu – powiedziała Katarzyna Lubnauer, komentując programy społeczne i socjalne rządu. Lubnauer oceniła, że programy społeczne wywołują u ludzi brak chęci do pracy. – Ludzie z pomocy społecznej wypłacają środki swoim podopiecznym, beneficjentom pomocy społecznej, którzy nie mają dobrej woli, żeby pracować – przekonywała w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Lubnauer wskazała, że pozostanie matki w domu "nie jest rozsądne". – Z bardzo prostego powodu. Ze względu na to, co z systemem emerytalnym i jej emeryturą. Jest wprawdzie zachęta w postaci tego, że jest ta emerytura przy czwórce dzieci, ale są też kobiety, które się na to oburzają, mimo, że mają czwórkę dzieci – tłumaczyła.

"Moja mama wychowała 4 dzieci (czasami pracowała dorywczo), a to ojciec na nas wszystkich zarabiał. To nie był jej "jakiś tam wybór", a konieczność by zająć się aż 4 dzieci. Szokuje pogarda" – napisał dziennikarz TVP Bartłomiej Graczak.