Lekarz obala mit koronawirusa

Mimo, że Ministerstwo Zdrowia razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, co chwila uspokajają Polaków, postulując o ostudzenie emocji związanych z koronawirusem, to nie każdy przyjmuje argumenty państwowych instytucji. Lekarze bardzo dużo mówią o tym, aby bardziej skupić się na zagrożeniach, które niesie ze sobą wirus grypy. Tak bardzo zresztą popularny w Polsce.

Lekarze zauważają, że grypa co sezon staje się plagą, a strach przed koronawiursem wynika z tego, że nie wiemy o nim wystarczająco dużo. W rozmowie z DoRzeczy.pl lekarz, internista, Mariusz Janikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej wyjaśnia tę kwestię. – Rzeczywiście, co sezon odnotowujemy kilkadziesiąt zgonów z powodu wirusa grypy. Koronawirusa jeszcze nie znamy, a po doświadczeniu chińskim, okupionym licznymi zgonami, a szczególnie po informacjach i filmikach przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych, widać że obawy społeczeństwa są duże – mówi.

Doktor Janikowski zauważa też potrzebę stałego monitorowania swojego stanu zdrowia. – Należy kontrolować stan zdrowia swój i dziecka, stosować profilaktykę higieny tak, jak to wszędzie zalecają oraz trzeba zachować dotychczasowy rytm życia - zapewnia.

Mariusz Janikowski odniósł się także do kwestii maseczek, które pacjenci widują w gabinetach medycznych. – Na temat maseczek dużo już napisano. Są to elementy pomocne w ograniczeniu ryzyka w postępowaniu z pacjentem zainfekowanym i ochronę personelu medycznego. Używanie standardowych maseczek chirurgicznych przez dłuższy czas po ich zawilgoceniu jest wręcz szkodliwe. Maseczka nie odizolujemy się od społeczeństwa. Dużo lepiej to uczynimy unikając większych skupisk ludzkich –podkreśla.