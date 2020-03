Prezydent totalny?

Każde wybory są najważniejsze, przełomowe i ostatnie to znaczy, o każdych tak głosi wyborcza propaganda, by maksymalnie zmobilizować elektoraty. Jednak w wypadku wyborów prezydenckich 2020 stawka rzeczywiście jest wysoka. Nie zadecydują one jednak, jak twierdzą niektórzy, czy PiS będzie dalej rządzić, czy nie. Zadecydują, czy Polska w ogóle będzie przez najbliższe trzy lata rządzona, lepiej czy gorzej, czy będzie „sterowna”, czy też pogrąży się w bezładzie i chaosie celowo eskalowanej wojny domowej.