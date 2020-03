"Grozi nam niewypłacalność, zwolnienia, protesty...". Pracownicy TVP apelują do prezydenta o podpisanie ustawy

Do spotkania prezesa TVP z przedstawicielami związków zawodowych spółki doszło w poniedziałek. Jak poinformowały Wirtualnemedia, Jarosław Najmoła, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Telewizji Polskiej, Jacek Kurski nie mówił o zwolnieniach grupowych, ale zwrócił uwagę, że, jeżeli prezydent nie podpisze ustawy o rekompensacie, "należy przygotować się na różne restrukturyzacyjne scenariusze". Prezes TVP zaznaczył przy tym, że zrobi wszystko, aby pracownicy ucierpieli na tym w jak najmniejszym wymiarze.

Wczoraj "Solidarność" wystosowała apel do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podpisał ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych. Związek zwraca uwagę, że wpływy z opłaty abonamentowej są bardzo niskie, co "zagraża funkcjonowaniu mediów publicznych", przypomina też, że liczne zaniedbania poprzednich rządów doprowadziły do złej sytuacji finansowej spółki, która teraz potrzebuje środków, żeby sprawnie działać.

Również pracownicy mediów publicznych podpisują się pod petycją do prezydenta, aby nie blokował 1,95 mld zł rekompensaty abonamentowej. – Bez niej grozi nam niewypłacalność, zwolnienia, protesty, utrata reklamodawców i pozycji na rynku mediów – argumentują. Zaznaczają, że groźba niewypłacalności w pierwszej kolejności odbije się na programach nieprzychodowych, które trzeba będzie w pewnym stopniu ograniczyć, należą do nich: TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, 16 oddziałów programów regionalnych TVP S.A. Programom takim jak: TVP Sport, TVP Historia, TVP Rozrywka, TVP Seriale, TVP ABC, może nawet grozić likwidacja. Możliwe jest również zamknięcie serwisów internetowych. Brak środków to też, jak podkreślają pracownicy TVP, zwolnienia grupowe, a co za tym idzie protesty związków zawodowych. Kolejną konsekwencją jest utracenie pozycji na rynku medialnym i brak możliwości transmitowania ważnych wydarzeń.

"Idea wprowadzenia rekompensaty zwolnień dla mediów publicznych jest kontynuacją myśli Ś.P. Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego, której emanacją była skarga konstytucyjna z dnia 7 lipca 2008 roku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP Ustawy o zmianie opłat abonamentowych. Potencjalne weto ma wymiar symbolicznego odcięcia się od tej idei" – czytamy w liście do prezydenta.

Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji co do ustawy o przekazaniu Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej rekompensaty abonamentowej w wysokości 1,95 mld zł. Sejm ostatecznie uchwalił ją 13 lutego, uchylając odrzucenie przepisów przez Senat.