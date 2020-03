"Wyrok ws. Hansa G. jest bulwersujący i skandaliczny"

Niemiecki biznesmen Hans G. wykrzykiwał do swoich pracowników, że najchętniej "pozabijałby wszystkich Polaków" i że "żałuje, że Hitlerowi nie udało się dokończyć tego, co zaczął w Auschwitz". Mężczyzna został nagrany przez Natalię Nitek-Płażyńską, a za swoje słowa został skazany. Wczoraj jednak sąd apelacyjny znacząco zmienił wyrok i kazał ... przeprosić biznesmena za nagrywanie go.

– Hans G. został nagrany kiedy mówił, że pozabijałby wszystkich Polaków i kiedy przyznawał się do nazizmu, obrażał naród polski – tłumaczył publicysta w studiu TVP Info. – Tak opisywał to sąd I instancji, teraz mamy de facto złagodzenie wyroku. Wyroku, który jest prawomocny i wydany w imieniu Rzeczypospolitej. Sąd powinien uwzględniać szeroki kontekst, także odczucia społeczne – dodał Gac.

Publicysta podkreślił następnie, że taka decyzja sądu jest "bulwersująca i skandaliczna". – Jednak to nie jest pierwszy tego typu wyrok, który wzbudza kontrowersje. Podobna sytuacja to sprawa sprzed kilku dni i wyrok ws. Władysława Frasyniuka. Tam sąd II instancji stwierdził, że działania (Frasyniuka – red.) to była niska szkodliwość społeczna – dodał Gac.

Przypomnijmy, że dwa dni temu, warszawski sąd uchylił wyrok niższej instancji ws. naruszenia przez Władysława Frasyniuka nietykalności policjantów. Sąd uznał, że ustalenia sądu niższej instancji były rzetelne, jednak nieprawidłowo oceniono społeczną szkodliwość działań Frasyniuka. Wyrok Warszawskiego Sądu Okręgowego jest prawomocny.