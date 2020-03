Agata Duda spotkała się z policjantkami. Zaskakujące zachowanie Pierwszej Damy

Do zdarzenia doszło 6 marca w Komendzie Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, gdy policjantki świętowały dzień kobiet.

Podczas spotkania doszło jednak do zaskakującego zdarzenia. W pewnym momencie na sali pojawiła się Pierwsza Dama. Było to sporym zaskoczeniem dla funkcjonariuszek. Kierownictwo policji nie uprzedziło wcześniej policjantek o tych planach.

Podczas uroczystości wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Po wysłuchaniu koncertu Pierwsza Dama zabrała głos. W swoim przemówieniu wyraziła uznanie dla ciężkiej pracy kobiet w policji.

Następnie wyjęła telefon i przy wszystkich zadzwoniła do męża. W aparacie włączyła tryb głośnomówiący i przyłożyła go do mikrofonu, tak aby prezydent mógł złożyć najlepsze życzenia zebrany, – Przede wszystkim życzę paniom wszelkiego powodzenia w sprawach osobistych – stwierdził Andrzej Duda.