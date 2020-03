Ikonowicz o Gessler: Stała się własnością korporacji telewizyjnej

Ikonowicz ubiegał się bez powodzenia o fotel prezydenta, obecnia działa w ramach stworzonej przez siebie partii Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Formacja została zarejestrowana 5 września 2014. RSS powstał na bazie prowadzonej przez Piotra Ikonowicza Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Wśród jego priorytetów programowych znalazły się likwidacja tzw. umów śmieciowych, poprawa pozycji związków zawodowych oraz zakaz eksmisji "na bruk".

Z kolei Magda Gessler to właścicielka restauracji i gwiazda TVN. Jej program "Kuchenne rewolucje" bije od lat rekordy popularności. Gessler jest twarzą stacji i bryluje w mediach, chwaląc się sukcesami zmienianych przez siebie restauracji.

O to, jak wyglądają relacje z siostrą, Ikonowicza zapytali dziennikarze "Super Expressu". Na pytanie o to, czy Magda Gessler była u niego w domu odparł, że jeszcze nie udało jej się tam dotrzeć. – Magda Gessler jest gwiazdą światową i jest chyba ciągle na orbicie – ironizował Ikonowicz. – My jej nie widujemy inaczej niż w telewizorze. No może czasami w święta – dodał.

Były kandydat na prezydenta RP podkreślił jednak, że rozmawia z siostrą przez telefon, a ich kontakty są "serdeczne", choć rzadkie. – Mam wrażenie, że moja siostra stała się własnością korporacji telewizyjnej i nie bardzo ma życie prywatne – skwitował Piotr Ikonowicz.