"To są ordynarne kłamstwa z pana strony". Kłótnia polityków w Polsat News

Gośćmi Polsatu oprócz Kierwińskiego byli Patryk Jaki oraz Andrzej Dera, Artur Dziambor, Anna-Maria Żukowska i Stanisław Tyszka. Politycy rozmawiali o decyzji Andrzeja Dudy, który postanowił podpisać ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych.

– Ta decyzja, to jest decyzja hańby pana prezydenta. Kolejna decyzja, w której pokazał, że interesuje go tylko i wyłącznie jego zaplecze polityczne, a nie dobro Polaków. Pan prezydent zamiast przeznaczyć te pieniądze na leczenie ludzi śmiertelnie chorych, przeznaczył je na wynagrodzenia funkcjonariuszy prowadzących dziennik telewizyjny. Trzeba powiedzieć wprost, że przeznaczył te pieniądze na własną kampanię – stwierdził Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

Prezydencki minister Andrzej Dera zaznaczył, że nie zgadza się za takim postawieniem sprawy. Polityk nie krył emocji. – Tu muszę zaprotestować. To są ordynarne kłamstwa z pana strony! Kłamać, kłamać, kłamać tylko potraficie. Niech pan nie okłamuje Polaków – stwierdził oburzony Dera.

Do sprawy odniósł się Patryk Jaki, który wskazał, że obecnie na onkologię jest przekazywane znacznie więcej pieniędzy niż za rządów PO.

– Gdy rządzili nasi koledzy [z PO i PSL - red.] na onkologię przekazywano 7,8 miliarda a dzisiaj 11,2, to jeśli teraz jest hańba, to co było wtedy? – stwierdził Jaki. Europoseł dodał, że opozycja rządzi w części samorządów, które prowadzą placówki zdrowia, i nie widać, by sobie radziła lepiej od rządu.

– To jest hańba. Służbę zdrowia finansuje rząd. Samorządy robią za was to, co wy psujecie – bronił się Marcin Kierwiński.